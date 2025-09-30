NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Dienstagabend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 0,30 Prozent auf 22 660,01 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,048 Prozent leichter bei 22 580,36 Punkten in den Handel, nach 22 591,15 Punkten am Vortag.

Bei 22 493,96 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22 671,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 21 455,55 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Wert von 20 369,73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Wert von 18 189,17 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,53 Prozent aufwärts. 22 801,90 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nissan Motor (+ 8,37 Prozent auf 2,46 USD), Repligen (+ 7,72 Prozent auf 133,67 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 5,32 Prozent auf 20,20 USD), Integra LifeSciences (+ 5,14 Prozent auf 14,33 USD) und OSI Systems (+ 4,73 Prozent auf 249,24 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen inTest (-9,31 Prozent auf 7,89 USD), AXT (-8,18 Prozent auf 4,49 USD), Grupo Financiero Galicia (-6,48 Prozent auf 27,56 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,35 Prozent auf 4,60 USD) und Hooker Furniture (-4,15 Prozent auf 10,15 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 65 402 571 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,689 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at