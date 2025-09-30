Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags in Rot

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,29 Prozent auf 22 525,57 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,048 Prozent schwächer bei 22 580,36 Punkten, nach 22 591,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 22 613,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 493,96 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21 455,55 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 20 369,73 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 189,17 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 16,83 Prozent zu. 22 801,90 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 8,37 Prozent auf 2,46 USD), Donegal Group B (+ 5,83 Prozent auf 17,25 USD), Repligen (+ 5,37 Prozent auf 130,75 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 4,85 Prozent auf 20,11 USD) und Geron (+ 4,20 Prozent auf 1,37 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-7,98 Prozent auf 4,50 USD), Sangamo Therapeutics (-7,84 Prozent auf 0,65 USD), Grupo Financiero Galicia (-5,97 Prozent auf 27,71 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,14 Prozent auf 4,61 USD) und Hooker Furniture (-4,53 Prozent auf 10,11 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37 608 138 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,689 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,61 Prozent.

