Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
13.12.2025 11:35:00
Has Uber Stock Been Good for Investors?
Without a doubt, Uber Technologies (NYSE: UBER) is one of the most disruptive and innovative businesses on the face of the planet. It upended the taxi industry, leveraging data, technology, and the internet to provide a superior use experience. Its success has resulted in a market cap of $185 billion today, a figure achieved in less than two decades. Has this growth stock been good for investors? Let's take a closer look at Uber's performance over time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
