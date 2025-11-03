Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Uber-Bilanz.

Uber wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

43 Analysten schätzen im Schnitt, dass Uber im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,20 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 46 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,28 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 18,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 52 Analysten von durchschnittlich 51,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 43,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

