Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Erwartungen der Experten 03.11.2025 12:01:00

Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Uber-Bilanz.

Uber wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

43 Analysten schätzen im Schnitt, dass Uber im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,20 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 46 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,28 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 18,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 52 Analysten von durchschnittlich 51,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 43,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Uber-Aktie trotzdem rot: Mehr Umsatz und Gewinn

Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten

Analysen zu Ubermehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Uber 84,38 -0,13% Uber

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen