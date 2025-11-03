Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Erwartungen der Experten
|
03.11.2025 12:01:00
Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Uber wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
43 Analysten schätzen im Schnitt, dass Uber im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,20 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 46 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,28 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 18,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,19 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 52 Analysten von durchschnittlich 51,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 43,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten
|
29.10.25
|Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis (Dow Jones)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.09.25
|Luxury EV maker Lucid bets on Uber as cash crunch looms (Financial Times)
|
24.09.25
|Essen verbietet Billigtarife: Uber-Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
22.08.25
|Uber: Wartezeit beim Frauenangebot doppelt so lang (Spiegel Online)
|
22.08.25
|Uber: Wartezeit beim Frauenangebot doppelt so lang - zu wenige Fahrerinnen (Spiegel Online)
|
22.08.25
|Uber-Aktie gewinnt: Uber erhöht Anzahl weiblicher Fahrer, Wartezeiten bleiben hoch (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Uber-Aktie trotzdem rot: Mehr Umsatz und Gewinn (finanzen.at)
Analysen zu Ubermehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|84,38
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.