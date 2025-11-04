Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Bilanz präsentiert
|
04.11.2025 13:13:00
Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen
Uber konnte die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal 2025 übertreffen. Nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, stieg dieser zuletzt auf 3,11 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem EPS von 0,690 US-Dollar gerechnet.
Umsatzseitig konnte Uber die Experten ebenfalls überzeugen: Mit 13,467 Milliarden US-Dollar übertraf der Fahrdienstvermittler die erwarteten 13,28 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresviertel hatte der Umsatz noch bei 11,19 Milliarden US-Dollar gelegen.
Anleger schicken die Uber-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel dennoch um 5,06 Prozent runter auf 94,67 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten
|
12:55
|Uber profit falls short after $479mn legal charge despite strong growth (Financial Times)
|
07:01
|Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis (Dow Jones)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.09.25
|Luxury EV maker Lucid bets on Uber as cash crunch looms (Financial Times)
|
24.09.25
|Essen verbietet Billigtarife: Uber-Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
22.08.25
|Uber: Wartezeit beim Frauenangebot doppelt so lang - zu wenige Fahrerinnen (Spiegel Online)
|
22.08.25
|Uber: Wartezeit beim Frauenangebot doppelt so lang (Spiegel Online)
Analysen zu Ubermehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|82,68
|-4,61%