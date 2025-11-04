Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

Bilanz präsentiert 04.11.2025 13:13:00

Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

Am Dienstag hat der Fahrdienstvermittler Uber vorbörslich seine Bücher geöffnet und die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert.

Uber konnte die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal 2025 übertreffen. Nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, stieg dieser zuletzt auf 3,11 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem EPS von 0,690 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig konnte Uber die Experten ebenfalls überzeugen: Mit 13,467 Milliarden US-Dollar übertraf der Fahrdienstvermittler die erwarteten 13,28 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresviertel hatte der Umsatz noch bei 11,19 Milliarden US-Dollar gelegen.

Anleger schicken die Uber-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel dennoch um 5,06 Prozent runter auf 94,67 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Uber-Aktie leichter: Mindesttarif für Uber und ähnliche Anbieter in Heidelberg

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten

Analysen zu Ubermehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Uber 82,68 -4,61% Uber

