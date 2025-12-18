HBT Financial Aktie
WKN DE: A2PTGW / ISIN: US4041111067
|
18.12.2025 14:25:26
HBT Financial Approves $30 Mln Stock Repurchase Program
(RTTNews) - HBT Financial, Inc. (HBT), on Thursday announced that its Board of Directors has approved a new stock repurchase program authorizing the company to repurchase up to $30 million of its common stock.
The new program will take effect following the expiration of the company's existing repurchase authorization on January 1, 2026, after which no additional buybacks will be executed.
The repurchase program will remain in effect until January 1, 2027.
In the pre-market trading, HBT Financial is 1.11% higher at $27.28 on the Nasdaq.
Aktien in diesem Artikel
|HBT Financial Inc Registered Shs
|27,45
|1,74%
