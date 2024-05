Healthcare Trust of America A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Healthcare Trust of America A hat am 07.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Healthcare Trust of America A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 326,8 Millionen USD im Vergleich zu 332,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at