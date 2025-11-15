Paramount Group Aktie
WKN DE: A1W9NU / ISIN: US69924R1086
|
15.11.2025 15:20:43
Hedge Fund Sells $25.6 Million in Paramount Group Stock as Rithm's $1.6 Billion Deal Looms
Boston-based Solel Partners exited its entire stake in Paramount Group (NYSE:PGRE), selling 4.2 million shares for an estimated $25.6 million in the third quarter, according to an SEC filing on Friday.Solel Partners fully liquidated its holding in Paramount Group (NYSE:PGRE) during the third quarter, according to a filing with the Securities and Exchange Commission released Friday. The fund sold 4,202,729 shares, with the estimated value of the transaction based on quarterly average pricing totaling $25.6 million. After the move, Solel Partners LP no longer listed Paramount Group among its holdings.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
