Heineken Aktie
WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165
|
12.01.2026 13:30:12
Heineken boss steps down as beer sales slow
The move to low and no-alcohol has led to falling sales at the brewing giant.
Nachrichten zu Heineken N.V.
Analysen zu Heineken N.V.
