Raspberry PI Holdings Aktie
WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52
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22.10.2026 07:30:00
heise+ | Datensparsame DVB-T2-Alternative: TV-Streaming mit Raspberry Pi und LibreELEC
Mit LibreELEC und wenigen Handgriffen wird ein Raspberry Pi zum datensparsamen Ersatz für einen DVB-T2-Receiver – inklusive Timeshift und Programmführer.
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|Raspberry PI Holdings plc Registered Shs
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