Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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22.06.2026 17:30:00
heise+ | Kurz erklärt: Agent Harness
Ein Sprachmodell wird nicht von allein zum eigenständig handelnden Agenten. Dazu braucht es das Harness: eine Software, die als Code um das Modell herumläuft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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