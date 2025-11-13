KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
13.11.2025 09:00:00
heise+ | Mac als lokales KI-System: So geht's
Wer Aufgaben an Chatbots wie ChatGPT & Co. delegiert, muss den Betreibern oft sensible Daten anvertrauen. Mit dem Open-Source-Projekt Ollama geht das lokal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!