10.11.2025 13:10:00
Nvidia und OpenAI: Börsenangst vor Platzen der KI-Blase nimmt zu
An den Börsen wächst die Angst, dass die Blase platzt. Vor allem KI-Konzerne wie OpenAI und Nvidia sind schwindelerregend hoch bewertet. Wie groß ist das Risiko?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|168,60
|1,19%
