Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
21.12.2025 13:30:00
heise+ | The Frame Pro im Test: Bilderrahmenfernseher von Samsung
The Frame ist Fernseher und digitaler Bilderrahmen zugleich. Beim Pro-Modell soll ein neues Backlight den Bildeindruck verbessern. Wir haben genau hingeschaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsungmehr Nachrichten
|
01.12.25
|Samsung turns to M&A in its fight for an AI edge (Financial Times)
|
26.11.25
|Apple-Aktie fester: Samsung verliert wohl 2025 Smartphone-Marktführerschaft (dpa-AFX)
|
26.11.25
|ROUNDUP/Marktforscher: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron (dpa-AFX)
|
17.11.25
|Aktien von Samsung und SK hynix stark: Hohe Chipnachfrage und neue Großinvestitionen (finanzen.at)
|
03.11.25