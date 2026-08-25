Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
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25.08.2026 07:00:00
heise+ | Überhitzkopf: Test Honda WN7
Hondas erstes E-Motorrad kommt gleich mit CCS-Stecker. Damit böte sich die Technik trotz 9-kWh-Akku für kleine E-Touren mit Nachladen an. Leider überhitzt sie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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