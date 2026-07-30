heise-Angebot: c’t-Workshop: GitLab CI im Praxiseinsatz

Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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30.07.2026 08:00:00
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GitLab CI/CD verstehen und anwenden: Der Workshop zeigt, wie Sie Pipelines für Builds, Tests und Deployments strukturieren und effizient im Team nutzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-
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01.06.26
|Ausblick: Gitlab A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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02.03.26
|Ausblick: Gitlab A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)