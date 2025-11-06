Henkel Aktie
WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408
|Zahlen veröffentlicht
|
06.11.2025 14:08:00
Henkel-Aktie zieht dennoch an: Henkel bleibt hinter Erwartungen zurück - Umbau zu Consumer Brands läuft planmäßig
Im dritten Quartal betrug der Umsatz rund 5,15 Milliarden Euro verglichen mit 5,49 Milliarden ein Jahr zuvor. Organisch war dies ein Umsatzplus von 1,4 Prozent auf Konzernebene, verglichen mit plus 3,3 Prozent im Vorjahr.
Die absolute Zahl war schlechter als die Konsenserwartung von 5,21 Milliarden Euro, das organische Wachstum ebenfalls schlechter als die im Markt erwarteten 1,7 Prozent.
Beide Geschäftsbereiche trugen zum organischen Wachstum bei, wuchsen aber deutlich langsamer als im Vorjahr. Die Verlangsamung war ausgeprägter im Segment Consumer Brands, weniger stark im Klebstoff-Segment Adhesive Technologies.
Im Gesamtjahr will Henkel weiterhin den Umsatz organisch 1,0 bis 2,0 Prozent steigern, die bereinigte EBIT-Marge soll in der Spanne 14,5 bis 15,5 Prozent landen. Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie soll währungsbereinigt einen Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich hinlegen.
Via XETRA geht es am Donnerstag für die Vorzugsaktie von Henkel zeitweise um 2,07 Prozent nach oben auf 66,70 Euro.
DOW JONES
