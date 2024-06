Henkel bringt zwei weitere neue IIoT-Lösungen in seinem Loctite Pulse Portfolio auf den Markt

Henkel hat das Portfolio seiner Industrial Internet of Things (IIoT)-Lösung Loctite Pulse um zwei innovative Angebote erweitert: Smart Rotating Equipment Monitoring und Smart Pipes and Tanks Leak Detection. Diese hochmodernen Lösungen sind ein weiterer Meilenstein im Engagement des Unternehmens, sein breites MRO-Portfolio (Maintenance Repair and Overhaul) zu erweitern und fortschrittliche Technologien für Industrieunternehmen weltweit bereitzustellen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel