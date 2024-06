Henkel startet neues Programm zum Engagement für Nachhaltigkeit bei Schwermaschinen und Anlagen

Henkel möchte Entwickler, Hersteller und Zulieferer von Land- und Baumaschinen für die Rolle sensibilisieren, die fortschrittliche Materialien bei der Förderung der Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette spielen können – von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum praktischen Einsatz. Das neue Programm „Respect the Planet, Rethink Design“ des Unternehmens konzentriert sich auf vier Säulen der Nachhaltigkeit: Klima, Kreislaufwirtschaft, Sicherheit und Natur. Zu diesen trägt Henkel mit seinem Portfolio an innovativen Klebstoffen, Oberflächenbehandlungs- und Elektronikmaterialien bei. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel