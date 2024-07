Henkel vz-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel nach vorläufigen Zahlen von 88 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zum ersten Halbjahr seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen erhöht. Ein verstärktes Ergebniswachstum in den kommenden Jahren sei unterdessen nicht zu erwarten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 83,36 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 11,56 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78 788 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 17,3 Prozent zu Buche. Henkel vz dürfte schätzungsweise am 14.08.2024 die Finanzergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

