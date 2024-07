Henkel vz-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Henkel vz-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der Gewinn je Aktie des Konsumgüterkonzerns hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Indes habe das Umsatzwachstum aus eigener Kraft leicht enttäuscht.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 82,26 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 10,04 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 432 526 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 stieg das Henkel vz-Papier um 15,8 Prozent. Es wird erwartet, dass Henkel vz die Ergebnisse für Q2 2024 Experten zufolge am 14.08.2024 präsentiert.

