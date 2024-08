Henkel vz-Analyse: So bewertet UBS AG die Henkel vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die starke Bruttomarge nähre den Optimismus hinsichtlich der Profitabilität des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:41 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 78,30 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 7,28 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82 493 Henkel vz-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 10,2 Prozent nach oben. Am 13.08.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

