Herc Holdings Names Aaron Birnbaum New CEO

(RTTNews) - Herc Holdings Inc. (HRI), a North American equipment rental company, said Monday that President Aaron Birnbaum will succeed Larry Silber as CEO effective January 1, 2027, as part of a planned leadership transition.

Birnbaum will retain his role as president and join the board, while Silber, CEO since 2015, will become executive chairman.

Birnbaum has more than 35 years of experience with Herc Rentals and its predecessor business. He became president in January 2026 after serving as senior vice president and chief operating officer since 2020.

Additionally, effective January 1, 2027, Campbell will step down as board chairman and become an independent director while continuing to chair the Audit Committee. Independent director Michael Kelly will become lead independent director and continue as chairman of the Nominating and Governance Committee.

On the NYSE, Herc Holdings shares were down more than 2% in pre-market trading after closing at $128.11 on Friday.