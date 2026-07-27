Ausblick: Herc legt Quartalsergebnis vor

Herc gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,764 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,170 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,16 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 4,78 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at