Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
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19.11.2026 00:15:31
Here's How Much $1000 Invested In Automatic Data Processing 15 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Automatic Data Processing Inc.
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18.11.26
|S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.11.26
|S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Automatic Data Processing Aktionären eine Freude (finanzen.at)
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11.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
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11.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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11.11.26
|S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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11.11.26
|Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Automatic Data Processing Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|87 850,00
|1,04%
|Automatic Data Processing Inc.
|274,55
|-1,42%
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