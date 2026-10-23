Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
23.10.2026 21:00:02
Here's the Average Social Security Benefit at Age 65
The average Social Security benefit for 65-year-olds is $1,607.27 per month as of December 2025, according to the Social Security Administration (SSA). This age is a major milestone for Medicare eligibility, but it's no longer the baseline for a full Social Security check. If you're 65 today, your full retirement age (FRA) is 67.
Social Security calculates your benefit based on your average inflation-adjusted wages from your 35 highest-earning years. It's designed to replace about 40% of your pre-retirement income, which is well short of what most seniors actually need. Most people rely on savings or other income to fill the gap.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AG&E Holdings Inc
Analysen zu AG&E Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.