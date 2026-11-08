Here's the Average Woman's Social Security Benefit by Age

Social Security benefits for women average less than those for men across every age group. This report lays out the specific dollar amounts as of December 2025, the most recent data available, to show the current size of that gap.

The average benefit among women is $1,872.43 per month, according to the Social Security Administration (SSA). That figure is $409.85 lower than the $2,282.28 average monthly benefit for men.

Image source: Getty Images.

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