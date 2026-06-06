Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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06.06.2026 02:03:00

Here's What I Think Is Going on With Broadcom Stock

Shares of semiconductor and software company Broadcom (NASDAQ: AVGO) closed at an all-time high on Tuesday, June 2. Then, after the market closed the next day, the chipmaker reported its fiscal second-quarter results (the period ended May 3, 2026) -- a record quarter, with artificial intelligence (AI) chip sales up 143% year over year and a sharply higher forecast for the current quarter. Yet the stock fell about 13% on Thursday and another 8% on Friday, erasing hundreds of billions of dollars in market value and dropping Broadcom's market capitalization back below $2 trillion. So, why would investors sell a stock after a quarter like this?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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