AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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28.03.2026 19:25:00
Here's What Investors Need to Know About AST SpaceMobile Stock's Recent Pullback
Late last year, AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) launched Bluebird 6, the largest communications-array antenna ever in low Earth orbit (LEO), but the stock actually began soaring into the stratosphere earlier in 2025.AST SpaceMobile's shares are up more than 196% over the past year and more than 11% so far in 2026. The buzz propelling that gain stemmed from the company's LEO satellites, which will enable 4G and 5G smartphones to connect from anywhere in the world, not just where ground-based cell towers and broadband are available. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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