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22.03.2026 20:25:00
Here's Why Amazon's Biggest Bet in 2026 Could Backfire on Shareholders
Anyone who keeps regular tabs on Amazon (NASDAQ: AMZN) probably already knows the stock was upended in early February, partly on its fourth-quarter earnings miss, but largely due to its enormous spending plans for this year.The e-commerce and cloud computing giant is planning $200 billion worth of capital expenditures for 2026, with the bulk of that projected spending to be invested in artificial intelligence (AI) technology and related solutions. Caught off guard, investors panicked. Amazon shares are still down 15% from their pre-announcement price.With the initial dust of the news finally starting to settle though, investors can now make a more level-headed assessment of the plan. Clearly, Amazon has done well enough on this front to justify such a big investment in it now. Might the company be making the right -- even if pricey – move now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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