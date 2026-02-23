GRAIL Aktie
WKN DE: GRAIL1 / ISIN: NET000GRAIL1
|
23.02.2026 20:15:01
Here's Why Grail Stock Slumped Again Today
Grail (NASDAQ: GRAL) stock came under even more pressure today, declining by more than 16% by 12:40 a.m. The move comes as the market continues to digest the unpalatable news that hit the market on Friday. The news wasn't good, but there is a pathway to recovery, however tenuous it might appear now. I discussed the game-changing event on Friday. Simply put, the company's trial of its Galleri multi-cancer early detection (MCED) with England's National Health Service (NHS) failed to meet its primary endpoint of demonstrating a "statistically significant Stage III-IV reduction" in cancer detection rates.
