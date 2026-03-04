Ethereum - Japanischer Yen

309 848,31
 JPY
-3 014,05
-0,96 %
Geändert am: 04.03.2026 07:24:26

Krieg in Nahost: Asiens Börsen tiefrot

Die Märkte in Fernost verzeichnen am Mittwoch kräftige Abschläge.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt befand sich am Dienstag im Sinkflug.

So notierte der ATX im frühen Handel bereits knapp 2 Prozent schwächer. Im Verlauf weitete sich das Minus deutlich aus und er verlor zeitweise mehr als 4 Prozent. Letztlich rutschte der heimische Leitindex um 3,55 Prozent auf 5.433,81 Punkte ab.

US-Präsident Donald Trump lehnt Verhandlungen mit der Führung in Teheran ab. Der Iran wolle zwar verhandeln, dafür sei es aber zu spät, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Die iranische Luftabwehr, die Luftwaffe, die Marine und die Führung seien ausgeschaltet. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden massive Vergeltungsschläge gegen die USA und Israel angekündigt. Ins Visier nahm Teheran auch Europa, welches vor einem Kriegseintritt gewarnt wurde.

Unter den Anlegern ging wegen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Der Straße von Hormuz als Öl- und Gasroute kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu; der Iran schloss diese mittlerweile. "Je länger die Interventionen anhalten und je weiter sich die Angriffe auf andere Länder in der Region ausweiten, desto höher ist das Risiko, um von einem echten, belastenden Ereignis für die Kapitalmärkte auszugehen", schrieben die Experten der Landesbank NordLB. Die Commerzbank verwies angesichts steigender Ölpreise auch auf Inflationsrisiken.

"Der Fokus der Kapitalmärkte liegt aktuell auf dem Risiko einer Eskalation sowie der sicheren Versorgung mit Energie, insbesondere durch die Straße von Hormuz", fasste Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie beim Vermögensverwalter BlackRock, die Sorgen der Marktteilnehmer zusammen.

Aktuelle Datenveröffentlichungen rückten etwas in den Hintergrund: In der Eurozone ist die Inflationsrate unerwartet gestiegen. Im Februar legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Jänner hatte die Rate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geriet am Dienstag erneut kräftig unter Druck.

So eröffnete der DAX die Sitzung mit einem Verlust von 1,75 Prozent bei 24.207,44 Punkten. Im Verlauf fiel er weiter zurück - zeitweise verlor er mehr als 4 Prozent und rutschte deutlich unter die 24'000-Punkte-Marke. Schließlich verabschiedete er sich 3,44 Prozent tiefer bei 23.790,65 Zählern in den Feierabend.

Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten haben den Abwärtsdruck an den weltweiten Börsen am Dienstag verstärkt. Steigende Öl- und Erdgaspreise nähren Konjunktur- und Inflationsängste. Vieles hängt nun von der Dauer des Krieges ab.

Unter den Anlegern ging wegen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Der DAX hängt seit Montag quasi am Gaspreis. Steigt dieser, geben die Aktienkurse nach; gibt der Gaspreis Gewinne teilweise wieder ab, stabilisieren sich auch die Aktienkurse etwas.

Die Exporte von Flüssigerdgas aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten 2025 etwa ein Fünftel der weltweiten Versorgung ausgemacht, schrieb Nitesh Shah vom Vermögensverwalter Wisdomtree. "Sie müssen die Straße von Hormus passieren. Eine Unterbrechung hätte daher globale Auswirkungen", so der Rohstoffexperte. Selbst vorübergehende Ausfälle verschärften die globale Versorgungslage erheblich.

WALL STREET

Der eskalierende Krieg im Nahen Osten schickte auch die US-Börsen am Dienstag auf Talfahrt.

Der Dow Jones verblieb nach einer negativen Eröffnung auf rotem Terrain und verlor zum Schlussläuten 0,83 Prozent auf 48.501,27 Punkte.
Auch der NASDAQ Composite blieb nach einem schwachen Start in der Verlustzone und beendete die Handelssitzung 1,02 Prozent tiefer bei 22.516,69 Stellen.

Hatte die Wall Street am Montag noch recht gelassen auf die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie die iranischen Vergeltungsschläge reagiert, so macht sich nun Nervosität breit. Zur Kriegs- gesellt sich Inflationsangst. Denn die Ölpreise setzen ihren rasanten Anstieg fort. Der Iran hat gedroht, Energieinfrastruktur zu zerstören und Schiffe "zu verbrennen", die die Straße von Hormus passieren - ein wichtiger Transportweg für Öl. Anleger fürchten, dass steigende Ölpreise die Inflation in die Höhe treiben und die US-Notenbank längere Zeit davon abhalten werden, ihre Geldpolitik zu lockern.

Schwindende Zinssenkungshoffnungen ließen am US-Anleihemarkt die Renditen weiter steigen, doch kamen diese von ihren Tageshochs zurück. Die Preisentwicklung am Anleihemarkt zeige, dass Bundes- und US-Anleihen nicht länger als "sichere Häfen" fungierten, so Analyst Christoph Rieger von der Commerzbank.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich zur Wochenmitte erneut mit Verlusten.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise kräftige 3,71 Prozent auf 54.191,76 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen mit Abgaben von 1,12 Prozent bei 4.076,95 Zählern.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng derweil 2,56 Prozent im Minus bei 25.107,66 Einheiten.

Auch zur Wochenmitte sorgen die anhaltenden Angriffe der USA und Israels gegen den Iran für massiven Abgabedruck an den ostasiatischen Börsen. Dabei stehen vor allem Technologiewerte unter Druck.

Die Angriffe gegen den Iran setzen sich unvermindert fort - ebenso wie die Gegenschläge des Landes in der gesamten Region des Nahen Ostens. Die Öl-Futures geben derweil ihre Tagesgewinne größtenteils wieder ab, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, die US-Marine werde bei Bedarf Tanker durch die Strasse von Hormus eskortieren. Der Verkehr in der Meerenge war wegen des Konflikts mit dem Iran zum Erliegen gekommen.

Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes deuten zu Jahresbeginn auf eine Schrumpfung der Wirtschaftstätigkeit hin, was möglicherweise den Weg für weitere Konjunkturmaßnahmen ebnet. Der Einkaufsmanagerindex für Februar lag bei 49,0 Punkten und damit bereits den zweiten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der Krieg im Nahen Osten werde die Weltwirtschaft und auch die chinesische Wirtschaft zumindest im März wahrscheinlich belasten, so Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Der Ökonom rechnet damit, dass die Regierung in diesem Jahr einen flexiblen politischen Kurs einschlagen wird. Sollte sich die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten weiter verlangsamen, dürfte Peking die Investitionen moderat erhöhen, um den Druck zu mindern. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf Aussagen vom Nationalen Volkskongresses in dieser Woche gewartet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
