Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
28.01.2026 12:38:00
Here's Why I Wouldn't Touch D-Wave Quantum With a 10-Foot Pole
In principle, quantum computing is fascinating. This evolving new technology has the potential to handle certain unusual types of computations that are far beyond the capacities of even today's most powerful conventional supercomputers, and the results could lead to revolutionary breakthroughs in a host of existing industries. They could even create new ones.That potential has been evident in how quantum computing stocks have performed. Optimistic investors have bid up the share prices of a handful of emerging companies that are in the midst of trying to develop useful and commercially viable quantum computers. Among that group is D-Wave Quantum (NYSE: QBTS). It has been on a wild ride, with its share price ranging from $4 to $46 over the past year.Currently, the stock is hovering near the middle of that range. While some may find it tempting to buy the dip in light of how high D-Wave Quantum has traded in the past, I wouldn't touch the stock with a 10-foot pole.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
22.01.26
|Quanten-Fusion: D-Wave schluckt Spezialisten Quantum Circuits - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie im Aufwärtstrend: Potenzial und Gefahren nach dem kräftigen Kursplus (finanzen.at)
|
16.01.26
|D-Wave-Aktie zeigt Erholungstendenzen: Insiderverkäufe und Übernahme bleiben im Fokus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Nach Partnerschaft mit Quantum Circuits: D-Wave-Aktie im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
13.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie mit leichten Gewinnen: Kauf von Quantum Circuits bleibt im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
07.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie trotzdem schwächer: Meilenstein in der Quantencomputer-Technologie verpufft bei Anlegern (finanzen.at)
|
06.01.26
|D-Wave Quantum nach starkem Kursplus weiter im Rallymodus: CES 2026 im Blick (finanzen.at)
|
29.12.25
|Quantencomputing-Sektor: Was die D-Wave-Aktie in einer dünnen Handelswoche belastete (finanzen.at)
Analysen zu D-Wave Quantum
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|19,63
|-6,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.