Here's Why One Fund Just Bet $46 Million on This Surging Printed Circuit Board Stock

San Francisco-based Think Investments initiated a new position in TTM Technologies (NASDAQ:TTMI) during the third quarter, adding 793,100 shares valued at approximately $45.7 million, according to a November 14 SEC filing.According to a filing published with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 14, Think Investments LP disclosed a new stake in TTM Technologies in the third quarter. The fund reported holding 793,100 shares at quarter-end, with a market value of $45.7 million. This addition reflects normal trading activity, bringing the total number of reportable positions in the portfolio to 20.The position represents 6% of Think Investments LP’s reportable U.S. equity assets as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
