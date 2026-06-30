The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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30.06.2026 06:00:00
Here's Why the Market Could Crash Under Trump
With the S&P 500 up roughly 8% year to date as of Tuesday morning, President Donald Trump's second year back in office has been pretty good for stocks. And that's despite the high levels of uncertainty surrounding his erratic trade policies, military activities, and attempts to interfere with the Federal Reserve's independence. The resilience can be partially credited to the boom in generative artificial intelligence (AI), which has many of America's largest companies pouring hundreds of billions into data center construction, sending chip and memory stocks soaring. But this won't last forever. Let's discuss some reasons why the current market rally could soon go into reverse.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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