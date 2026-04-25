Louis Aktie
WKN: 779157 / ISIN: CY0004690711
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25.04.2026 12:23:00
Hermès, Louis Vuitton, Rolex: Der geheime Code der Luxusindustrie
Warum betteln Menschen darum, 12.000 Euro für einen Koffer oder 30.000 Euro für eine Handtasche ausgeben zu dürfen, selbst in Krisenzeiten? Innenansichten einer Branche, die es schafft, den Verstand auszuschalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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