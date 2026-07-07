Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A0LC3E / ISIN: US42805T1051
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07.07.2026 18:18:20
Hertz gets a helping hand from an unlikely source: short sellers
Convertible bonds should keep the rental car company out of immediate troubleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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