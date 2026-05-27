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27.05.2026 08:36:20
HgT To Invest In Rightsline
(RTTNews) - Rightsline announced a $500 million strategic growth investment from Hg. HgCapital Trust plc will invest approximately 11 million pounds in Rightsline, with other institutional clients of Hg investing alongside HgT through the Hg Mercury Fund. Hg's investment will accelerate Rightsline's product and AI roadmap and support the company's international expansion.
Klass Capital, Rightsline's majority owner since 2020, Salem Partners, and the broader management team will invest meaningfully alongside Hg. As part of the investment, Farouk Hussein and Annie Wei from Hg will join the Rightsline board alongside Daniel Klass and Patrick Arkeveld. Ron Kasner will join as independent Chair.
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