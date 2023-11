HHLA-Aktie unbewegt: Betrieb am Burchardkai läuft wieder

Der Betrieb am CTB habe am Dienstagabend wieder begonnen und laufe aktuell an allen Verkehrsträgern, teilte eine HHLA -Sprecherin am Mittwochmorgen mit. Der Burchardkai ist einer der drei Hamburger HHLA-Containerterminals. Zuvor hatte ndr.de berichtet.

HHLA-Beschäftigte hatten an dem Terminal zuvor ihre Arbeit niedergelegt, woraufhin der Betrieb eingestellt wurde. Zur Zahl der beteiligten Beschäftigten konnte die HHLA-Sprecherin keine Angaben machen.

"Seit der Nachtschicht läuft wieder alles", bestätigte ein Sprecher des Betriebsrates. Nach seiner Darstellung handelte es sich um eine spontane Aktion von Beschäftigten, zu der die Betriebsräte nicht aufgerufen hatten. "Im Kollektiv hat man beschlossen, vor die Tür zu gehen", sagte er.

Die HHLA hatte am Dienstag mitgeteilt, dass das unentschuldigte Fernbleiben vom Arbeitsplatz grundsätzlich als Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten gelte. "Aufgrund der derzeitigen Situation am CTB hat die HHLA arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet."

Der Konzernbetriebsrat hatte sich strikt gegen einen MSC-Einstieg ausgesprochen. Betriebsratschef Christian Baranowski schloss am Freitag aber Aufrufe zu Streiks oder Demonstrationen wegen des Betriebsverfassungsgesetzes aus.

Die HHLA-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise unverändert bei 16,74 Euro.

/gyd/DP/zb

HAMBURG (dpa-AFX)