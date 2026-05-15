High Sierra Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

High Sierra Technologies ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat High Sierra Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

High Sierra Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at