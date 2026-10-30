Hilton Grand Vacations Starts Accelerated Share Buyback

(RTTNews) - On Friday, Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) announced that it has entered into an accelerated share repurchase (ASR) agreement with Deutsche Bank AG, London Branch for $200 million (the repurchase price) of its common stock, as part of its previously announced 2025 and 2026 Repurchase Authorization.

As of Oct. 30, 2026, the Company has $17 million of remaining availability under the 2025 Repurchase Plan and $600 million of remaining availability under the 2026 Repurchase Plan.

On the NYSE, the shares were trading 6.05 percent up at $6.13.