Hilton Grand Vacations Aktie
WKN DE: A2AQ05 / ISIN: US43283X1054
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30.10.2026 20:03:01
Hilton Grand Vacations Starts Accelerated Share Buyback
(RTTNews) - On Friday, Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) announced that it has entered into an accelerated share repurchase (ASR) agreement with Deutsche Bank AG, London Branch for $200 million (the repurchase price) of its common stock, as part of its previously announced 2025 and 2026 Repurchase Authorization.
As of Oct. 30, 2026, the Company has $17 million of remaining availability under the 2025 Repurchase Plan and $600 million of remaining availability under the 2026 Repurchase Plan.
On the NYSE, the shares were trading 6.05 percent up at $6.13.
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