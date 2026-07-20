Hingham Institution Saving: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hingham Institution Saving hat am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 72,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at