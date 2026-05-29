|
29.05.2026 06:31:29
Hit Kit Global Solutions legte Quartalsergebnis vor
Hit Kit Global Solutions hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,7 Millionen INR – ein Plus von 269,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hit Kit Global Solutions 1,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 INR gegenüber 0,550 INR je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,45 Prozent auf 10,31 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,42 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.