Hit Kit Global Solutions legte Quartalsergebnis vor

Hit Kit Global Solutions hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,7 Millionen INR – ein Plus von 269,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hit Kit Global Solutions 1,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 INR gegenüber 0,550 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,45 Prozent auf 10,31 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,42 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at