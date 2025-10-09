Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs Aktie

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853788 / ISIN: US4335785071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.10.2025 15:25:23

Hitachi Vantara To Collaborate With Supermicro

(RTTNews) - Hitachi Vantara, a subsidiary of Hitachi, announced it is working towards a strategic partnership with Supermicro (SMCI), a total IT solution provider for AI, cloud, storage and 5G/edge. The companies are finalizing terms of an agreement that would enable Supermicro to sell VSP One to its customers, and Hitachi Vantara will be able to sell Supermicro servers, storage, GPUs and hardware systems.

Vik Malyala, president and managing director, EMEA and senior vice president, Technology and AI, Supermicro, said: "Our AI-optimized, compute, and storage servers leverage advanced GPUs, CPUs, and NVME's. Combined with Hitachi Vantara's enterprise data management platform and Hitachi iQ portfolio options will support compute-intensive workloads for dynamic vertical applications yielding better performance and efficiency for customers."

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Super Micro Computer Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs 25,20 0,80% Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX markiert weitere Rekordmarken -- Wall Street startet kaum bewegt -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street steigt wenig verändert in den Donnerstagshandel ein. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen