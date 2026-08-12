HLE Glascoat: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HLE Glascoat hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HLE Glascoat 2,62 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,01 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,84 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at