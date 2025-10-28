HNI CorpShs Aktie
WKN: A0CA2A / ISIN: US4042511000
|
28.10.2025 12:44:12
HNI Corp Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - HNI Corp (HNI) reported a profit for third quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $41.2 million, or $0.88 per share. This compares with $47.5 million, or $0.98 per share, last year.
Excluding items, HNI Corp reported adjusted earnings of $51.5 million or $1.10 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.07 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 1.7% to $683.8 million from $672.2 million last year.
HNI Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $41.2 Mln. vs. $47.5 Mln. last year. -EPS: $0.88 vs. $0.98 last year. -Revenue: $683.8 Mln vs. $672.2 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HNI CorpShsmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: HNI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: HNI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: HNI präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.07.25
|Erste Schätzungen: HNI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: HNI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)