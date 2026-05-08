HNI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HNI stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

HNI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HNI 599,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at