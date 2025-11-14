Hoejgaard A legte Quartalsergebnis vor

Hoejgaard A hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,36 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,69 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,28 Prozent auf 2,40 Milliarden DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,59 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at