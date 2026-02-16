Hokuto präsentierte Quartalsergebnisse

Hokuto hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 109,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 109,43 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,61 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at