Irish Residential Properties REIT Aktie
WKN DE: A1XEQV / ISIN: IE00BJ34P519
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30.10.2026 17:46:23
Holding(s) in Company
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Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at London on 30/10/2026.
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
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|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|448171
|EQS News ID:
|2425938
|End of Announcement
|EQS News Service
|
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Nachrichten zu Irish Residential Properties REIT PLC
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30.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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30.10.26
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
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29.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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28.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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28.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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27.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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23.10.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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16.10.26
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Irish Residential Properties REIT plc (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Irish Residential Properties REIT PLC
|1,27
|0,79%
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